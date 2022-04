Sócios e executivos da 777 Partners conheceram o CT dos profissionais do Vasco em março - Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 04/04/2022 11:47

Em mais um movimento do Vasco em busca da aprovação da SAF, a Junta Eleitoral se reunirá nesta quinta-feira para tratar da convocação da Assembleia Geral Extraordinária (AGE), que votarão sobre as alterações no estatuto do clube.

As mudanças foram definidas na última reunião do Conselho Deliberativo, com o objetivo de incluir a constituição da SAF no Vasco, e precisam da aprovação dos sócios. Para isso, a Junta Eleitoral se encontrará de maneira virtual para revisar, apurar e identificar a listagem de votantes aptos.



Responsável pela convocação, o presidente da Assembleia Geral, Otto de Carvalho, também enviou ofício à diretoria para pedir medidas para a realização da votação, tais como escolha do local, lista dos sócios maiores de 18 anos aptos a votar, além de levantamento de preços para a contratação de empresas que possam recolher os votos presenciais e online, fazer a fiscalização e a auditoria da votação.



Fazem parte da Junta, o presidente da Diretoria Administrativa, Jorge Salgado, o presidente do Conselho Deliberativo, Carlos Eduardo Fonseca, o presidente do Conselho Fiscal, João Marcos Gomes de Amorim e do Conselho de Beneméritos, Antonio Peralta, além do presidente da Assembleia Geral, Otto de Carvalho.