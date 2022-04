Joshua Wander - Rafael Ribeiro / Vasco

Publicado 04/04/2022 15:30

Rio - Em busca de nomes para montar o elenco para a Série B, o Vasco poderá ganhar um reforço extra. De acordo com informações do canal "Atenção Vascaínos", a 777 Partners liberou para o clube uma verba para contratar um jogador a mais que o previsto pelo Cruzmaltino para o clube carioca se fortalecer em busca do acesso para a Série A.

Porém, o Cruzmaltino corre contra o tempo para conseguir concluir a negociação e regularizar o atleta, antes do fim do prazo de inscrição para o primeiro turno da competição. O Vasco já fechou com cinco jogadores e já tinha como prioridade trazer mais um zagueiro. Agora, o clube carioca poderá se reforçar para mais um setor.

O Vasco já fechou com cinco reforços para a disputa da Segundona. São eles: os atacantes Carlos Palacios, ex-Internacional e Lucas Oliveira, ex-Bangu, o zagueiro Quintero, ex-Fortaleza, e os meias Luiz Henrique, ex-Fortaleza, e Zé Gabriel, ex-Internacional e o lateral Gabriel Dias, ex-Cruzeiro.