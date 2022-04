Torcedores do Vasco - Rafael Ribeiro / Vasco

Publicado 04/04/2022 12:34

Rio - A diretoria até tentou, mas a estreia do Vasco na Série B não será no Maracanã. O clube não conseguiu que a CBF mudasse a partida contra o Vila Nova para domingo e, com isso, enfrentará o time goiano na próxima sexta, às 19h, em São Januário. A informação é do site "GE".

A expectativa da diretoria cruzmaltina era uma grande presença de público na partida. Por isso, entende que o ideal seria mudar a partida para o fim de semana. O Fluminense jogará no estádio no sábado, mas o domingo estaria livre.

O Vasco já deixou claro que pretende mandar alguns jogos desta temporada no Maracanã. Além disso, o clube quer participar da licitação para administrar o estádio junto de Flamengo e Fluminense.