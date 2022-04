Vanderlei é o novo reforço do Operário - Divulgação: Instagram Operário-PR

Publicado 05/04/2022 15:14

Oficialmente fora do Vasco, o goleiro Vanderlei foi anunciado pelo Operário-PR na tarde desta terça-feira. O atleta de 38 anos estava sem espaço no Cruzmaltino e só faltava acertar os últimos detalhes com o clube do Paraná, como foi divulgado inicialmente na última segunda-feira pelo jornalista Wellington Campos.

Vanderlei treinou no Vasco e chegará ao Operário para substituir Simão, que está a caminho da Chapecoense. Terceira opção no gol atrás de Thiago Rodrigues e Halls, o goleiro experiente não atuou nesta temporada.

O arqueiro foi contratado pelo Vasco em abril de 2021 para disputar a Série B. Contudo, não conseguiu subir com o clube e acabou afastado pela diretoria ao fim da temporada passada em função do alto salário, para rescindir o contrato.

Após duas semanas treinando em separado, ele acertou seu retorno, mas acabou não tendo chances. O goleiro disputou 35 partidas com a camisa vascaína.