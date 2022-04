Josh Wander, Sócio da 777 Partners; Jorge Salgado, Presidente do Vasco da Gama e Juan Arciniegas, Diretor de Esportes, Mídia e Entretenimento da 777 Partners - Divulgação

Josh Wander, Sócio da 777 Partners; Jorge Salgado, Presidente do Vasco da Gama e Juan Arciniegas, Diretor de Esportes, Mídia e Entretenimento da 777 PartnersDivulgação

Publicado 06/04/2022 15:39

Rio - Expandindo seus negócios no esporte, a 777 Partners, empresa que tem encaminhada a compra do futebol do Vasco, está perto de concluir a aquisição de mais uma equipe europeia. Nesta quarta-feira, o Red Star FC, da França, anunciou que está em negociações com os empresários.

Atualmente na terceira divisão do Campeonato Francês, o Red Star deverá ter 100% de suas ações vendidas à 777 Partners. O clube foi fundado em 1897 em Paris por Jules Rimet, inventor da Copa do Mundo, e é muito ligado a causas políticas, sendo declaradamente de esquerda.

"Essas negociações acontecem com o desejo de acelerar o desenvolvimento do clube e a realização de seu projeto esportivo. O 777 Partners foi escolhido pelo presidente Patrice Haddad pela qualidade do seu projeto, que assenta sobretudo numa política desportiva ambiciosa, que respeita a identidade do clube e suportada por investimentos adequados" disse o Red Star, em nota.

Além de estar perto de concluir a compra da SAF do Vasco, a 777 Partners também tem participação no Sevilla, da Espanha, e é dona do Genoa, da Itália, e do Standard Liège, da Bélgica.