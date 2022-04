Gabriel Dias acertou com o Vasco até o fim de 2023 - Divulgação/Vasco

Publicado 06/04/2022 12:23

O Vasco anunciou mais uma contratação para a Série B do Brasileiro. Gabriel Dias chega para brigar por uma vaga na lateral direita, um dos setores identificados como carentes para a sequência da temporada. O jogador de 27 anos acertou contrato até o fim de 2023.

Gabriel Dias estava fora dos planos do Cruzeiro, onde chegou no início de 2022 e só disputou três partidas, até acertar com o Vasco. Ele disputará posição com Weverton, contratado nesta temporada, e Léo Matos.



Revelado pelo Palmeiras, o lateral viveu seu melhor momento entre 2018 e 2020, quando foi titular do Fortaleza e conquistou o bicampeão do Campeonato Cearense e conquistou a Copa do Nordeste.



Revelado pelo Palmeiras, o jogador teve passagens por Internacional e Ceará, além de Boa Esporte (MG), Mogi Mirim (SP), Bragantino (SP), Paraná (PR). Em 2019, contra o Vasco, Gabriel Dias sofreu um drible de lambrete de Talles Magno, pelo Campeonato Brasileiro.

FICHA TÉCNICA:

Nome completo: Gabriel Dias de Oliveira

Apelido: Gabriel Dias

Data de nascimento: 10/05/1994 (27 anos)

Local de nascimento: Francisco Morato (SP)

Altura: 1,79m

Posição: Lateral Direito