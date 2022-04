Mauro Galvão - Luciano Belford

Publicado 07/04/2022 11:00

Rio - O Vasco inicia nesta sexta-feira contra o Vila Nova, de Goiás, a sua caminhada na Série B, buscando voltar para a elite do futebol brasileiro. Sem conseguir o acesso no ano passado, o Cruzmaltino terá rivais complicados na competição como Cruzeiro, Grêmio e Bahia. O Jornal O Dia entrou em contato com o ex-zagueiro Mauro Galvão, capitão da principal conquista do Cruzmaltino, a Libertadores de 1998. Ao abordar a preparação do clube carioca para a Série B, o ídolo vascaíno se mostrou preocupado. Na opinião dele, o prioridade do Vasco parece estar fora das quatro linhas.

"A SAF é um mistério, ninguém sabe nada, ninguém ter certeza de nada. É um mistério. Só ouvimos falar que tem os interessados, mas escutamos que não pode fazer essa mudança no meio do ano (Transformação do futebol em SAF). Essa polêmica me faz acreditar que enquanto falamos da SAF, a gente não fala que o time foi rebaixado, a gente não fala que não conseguiu voltar à Série A. Que é a obrigação e o lugar do Vasco. Então, parece que a prioridade fica um pouco de lado. A preparação do Vasco se resumiu a isso. A SAF não pode ser mais importante que o clube voltar para a elite", afirmou o ex-zagueiro.

Mauro também comentou o desempenho esportivo do Vasco na temporada. A classificação para a semifinal do Carioca foi protocolar, já que o rendimento dos clubes de menor investimento no Estadual de 2022 foi muito abaixo da média. Na opinião do ex-zagueiro, o Cruzmaltino precisa se reforçar para a disputa da Série B.

"No Carioca, o Vasco fez um campanha razoável, nada de incrível. Ficar entre os quatro grandes não é novidade nenhuma, é algo natural. Não se vê um projeto, uma palavra de ordem em relação ao comando do Vasco para a Série B. A equipe do Vasco precisa de reforços para poder voltar à Série A, que é o grande objetivo. Espero que o Zé Ricardo consiga fazer os jogadores do Vasco superarem esse momento complicado", disse.