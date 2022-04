Henry Vaca - Reprodução

Publicado 07/04/2022 16:29

Rio - Capitão da seleção boliviana, o atacante Henry Vaca, de 24 anos, foi oferecido ao Vasco. De acordo com o site "Torcedores.com", o jogador, que pertence ao The Strongest-BOL, teve seu nome levado ao Cruzmaltino por empresários, mas não agradou e acabou rejeitado.

Vaca teve bons números nas últimas temporadas, mas não agradou à comissão técnica do Vasco, que preferiu não abrir negociações. O atacante tem contrato com o The Strongest-BOL até o fim da temporada, mas está disposto a tentar a rescisão para atuar no Brasil.

Segundo o portal, a equipe de Zé Ricardo entende que o Vasco tem outros nomes no radar que estão acima do boliviano. Além disso, o clube só pretende contratar um estrangeiro no caso de uma boa oportunidade de mercado.