Torcida do Vasco em São Januário - Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 07/04/2022 17:34

Rio - Nesta quinta-feira, completam 98 anos em que o Vasco escreveu o mais belo capítulo em sua história. Em 1924, o Gigante enviou a Resposta Histórica para a AMEA, que na época era a organizadora do Campeonato Carioca, na qual o clube se recusava a excluir atletas negros, operários e analfabetos de seu elenco.

O Cruz-Maltino é o pioneiro na luta contra o racismo e sempre foi a favor de uma sociedade mais justa. Tal combate é um dever dos times, que contam com milhões de torcedores espalhados pelo Brasil.

O dia da Resposta Histórica é uma data marcada na sociedade brasileira como um todo e não somente no Vasco, uma vez que são marcos na História a serem relembrados para encorajar a população a lutar pelas causas justas.



Após quase um século do movimento, ainda acontecem casos de racismo no mundo inteiro. E por isso, é fundamental destacar o dia 07 de abril de 1924.