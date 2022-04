Lucas Oliveira vestirá a camisa 14 do Vasco - Daniel Ramalho/Vasco

Lucas Oliveira vestirá a camisa 14 do VascoDaniel Ramalho/Vasco

Publicado 07/04/2022 18:37

Um dos cinco contratados do Vasco para a Série B, Lucas Oliveira já está regularizado e pode estrear nesta sexta-feira, na primeira rodada da competição contra o Vila Nova, às 19h em São Januário. Nos profissionais do Bangu desde 2020, ele se firmou como titular nesta temporada sob o comando do ídolo vascaíno Felipe e chamou a atenção do Gigante da Colina, com quem assinou por dois anos e meio. É a grande oportunidade do jovem atacante de 21 anos na carreira, num desafio que será enorme de ajudar no retorno à Primeira Divisão.



"Eu sempre morei em comunidade, joguei muito em favelas, e me descobriram em um projeto. Comecei a jogar futsal e depois tive oportunidade de jogar no Bangu. Em 2018 comecei na base, tive uma passagem rápida pela Dinamarca, e depois voltei para o Bangu", contou.



Para aproveitar a chance no Vasco, Lucas Oliveira, que vestirá a camisa 14 de Germán Cano até o ano passado, terá forte concorrência. Afinal, quatro das cinco contratações recentes foram para o ataque (Erick, Zé Vitor e Palácios, além do ex-Bangu), um dos setores mais carentes do time. Nada que o assuste.



"Eu quero ajudar. Joguei muito na frente, mas se precisar ir para os lados eu vou. A disputa é grande, é chegar e dar o meu melhor sempre para estar à disposição", disse o jovem, que contou com a ajuda do ex-treinador Felipe:



"Eu estou pronto e preparado para honrar essa camisa. O maestro (Felipe) é um cara sem palavras, me ajudou muito. E me passou um pouco da história do Vasco, da torcida apaixonada. Estou muito ansioso, feliz, motivado e pronto para agradar a torcida e poder ajudar o Vasco".