Zé Ricardo - Daniel Ramalho / Vasco

Zé RicardoDaniel Ramalho / Vasco

Publicado 08/04/2022 12:31

Rio - Zé Ricardo iniciou a sua carreira como técnico profissional há apenas cinco anos, mas já pode se considerar um velho conhecido do futebol carioca. Com 51 anos, o técnico já dirigiu Flamengo, Vasco e Botafogo, conquistou título pelo Rubro-Negro e levou o Cruzmaltino para a Libertadores em uma campanha surpreendente. Em 2022, porém, ele viverá um desafio inédito na sua carreira: disputar uma Série B.

Ciente das dificuldades, Zé Ricardo destacou o nível da competição que na atual temporada irá contar com grandes clubes. Além do Vasco, outros dois campeões da Libertadores (Cruzeiro e Grêmio) estão na disputa, sem contar outros campeões brasileiros como Bahia, Sport e Guarani.

"Serão jogos de altíssimo nível, e esperamos que nosso estádio seja um grande suporte para a gente começar bem a Série B. Vamos ter um clima de apoio, e espero que a gente corresponda, que a gente faça o torcedor embalar no entusiasmo que ele vem mostrando nos últimos jogos", disse o técnico em entrevista ao site oficial do Vasco.

Para o primeiro turno, o Cruzmaltino não deverá receber reforços, mas a equipe carioca pode contar com novos nomes para o segundo turno. Zé Ricardo prefere focar em conseguir o máximo com o material humano que tem.

"A gente vem conversando com a direção sobre as carências. Prefiro não falar de nomes, e sim valorizar os que estão aqui porque têm mostrado uma entrega enorme. E com a energia que a torcida vem passando, eles só podem entender isso como uma responsabilidade enorme. Então quando a gente fala de reforços tem que ter cuidado porque a equipe precisa se fortalecer, mas também gosto muito de valorizar quem está em casa e disponível", disse.