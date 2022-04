Sócios e executivos da 777 Partners conheceram o CT dos profissionais do Vasco em março - Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 08/04/2022 14:18

O Vasco informou que a Assembleia Geral Extraordinária (AGE) para aprovação ou não das mudanças no estatuto do clube para permitir a inclusão da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) acontecerá no dia 30 de abril. A data foi definida após reunião da Junta Eleitoral na quinta-feira.

A votação acontecerá em formato híbrido, entre 10h e 22h. Os sócios poderão votar presencialmente na sede do Calabouço ou de forma online por meio de plataforma eletrônica.



A reunião da Junta Eleitoral também aprovou a lista com 5.638 associados aptos a votar: maiores de 18 anos, há pelo menos um ano associados e quites com suas mensalidades. Ainda há tempo de quem ficou fora impugnar a lista para tentar sua inclusão. O prazo vai de deste sábado até quarta-feira, e o julgamento dos casos será entre os dias 14 e 16. dará entre 14 de abril (quinta-feira) e 16 de abril (sábado).



Se os sócios aprovarem a inclusão da SAF no estatuto, estará aberta a venda de 70% das ações para a 777 Partners, que já vem auxiliando o Vasco na busca por reforços na Série B e investiu R$ 70 milhões, inicialmente como empréstimo, para pagamentos de dívidas e outros investimentos.