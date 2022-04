Zé Ricardo no treino do Vasco Foto: Rafael Ribeiro / Vasco - RAFAEL RIBEIRO/VASCO

Zé Ricardo no treino do Vasco Foto: Rafael Ribeiro / VascoRAFAEL RIBEIRO/VASCO

Publicado 08/04/2022 18:16

O técnico Zé Ricardo manteve a base do Vasco que disputou o Campeonato Carioca e fez duas mudanças na equipe que enfrentará o Vila Nova (GO) nesta sexta-feira (8), às 19h em São Januário, pela estreia na Série B de 2022. Com Juninho poupado, Yuri Lara ganhou uma chance entre os titulares, assim como Bruno Nazário.



Juninho está recuperado de incômodo na coxa direita, mas ficará no banco de reservas, já que perdeu alguns treinos durante a recuperação. Titular na fase final do Carioca, o jovem Figueiredo ficará como opção.



Das contratações recentes do Vasco para a disputa da Série B, apenas Lucas Oliveira foi relacionado. Gabriel Dias, Erick, Zé Vitor e Palacios terão de esperar mais um pouco para estrear.



O Vasco vai a campo com: Thiago Rodrigues, Weverton, Quintero, Anderson Conceição e Edimar; Yuri, Zé Gabriel, Bruno Nazário, Nenê e Gabriel Pec; Raniel.