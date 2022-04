Zé Ricardo, técnico do Vasco - RAFAEL RIBEIRO/VASCO

Publicado 08/04/2022 23:04

O Vasco ficou apenas no 1 a 1 com o Vila Nova, nesta sexta-feira, em São Januário, pela estreia da Série B. Após a partida, que contou com insatisfação de Nenê, e vaias e xingamentos dos torcedores, Zé Ricardo não escondeu o sentimento de "decepção" com o resultado.

"Decepção é a palavra, certamente todos esperávamos mais, o clima que foi criado para essa partida era bom, principalmente sabendo que os ingresso estavam esgotados, criou-se uma expectativa para fazermos um bom jogo, sair daqui com o resultado. O jogo era em casa, precisávamos dos três pontos, série B é complicada, em casa precisamos confirmar. Começamos bem a partida, conseguimos fazer o gol mas levamos o empate em seguida, e isso tirou um pouco o nosso equilíbrio. A pressão aumenta conforme o tempo vai passando, mas temos que entender que a estreia tem alguns fatores que acabam pesando. Mas certamente precisamos trabalhar mais para, em Maceió, no próximo jogo, recuperarmos os pontos que deixamos aqui."

O Vasco só voltará a campo no outro sábado, dia 16 de abril, para pegar o CRB, fora de casa, no Estádio Rei Pelé. A tendência é que Zé Ricardo tenha à disposição os reforços anunciados nesta semana: Palácios, Zé Vitor e Erick.