Publicado 10/04/2022 12:29

Rio - O desempenho do Vasco em sua estreia na Série B, no empate em 1 a 1 diante do Vila Nova, em São Januário, acendeu ainda mais o alerta na Colina. O desempenho ruim, mesmo com mais de três semanas livres para trabalhar, aumentou ainda mais a pressão da torcida sobre o departamento de futebol.

Apesar de saber das limitações de seu elenco, a diretoria do Vasco entende que nesta altura do campeonato, com três meses de trabalho, a postura diante do Vila Nova foi inadmissível. Mesmo com três semanas livres, Zé Ricardo ainda não conseguiu trabalhar ideias mais concretas para a equipe. Apesar disso, uma demissão está descartada neste momento.

Segundo o site "GE", a aposta dos dirigentes é que o cenário melhore com a chegada dos recém-contratados. Dos cinco contratados após o Carioca, apenas Lucas Oliveira esteve em campo na estreia da Série B. Gabriel Dias, Zé Vitor, Erick e Palacios devem estar à disposição na próxima rodada.

Agora, o Vasco precisará virar a chave se não quiser se descolar do G4 nas primeiras rodadas. A equipe volta a campo no próximo sábado, às 19h, contra o CRB.