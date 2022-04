Zé Vitor - Divulgação

Zé VitorDivulgação

Publicado 11/04/2022 19:53

Rio - O atacante Zé Vitor, reforço do Vasco da Gama para a temporada de 2022, teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no começo da noite desta segunda-feira (11). Ele se junta a Carlos Palacios e Gabriel Dias, que também foram regularizados no começo desta semana.

Zé Vitor tem nome publicado no BID da CBF Reprodução

Com isso, o jogador, de 23 anos, já está a disposição do técnico Zé Ricardo para os próximos confrontos. Inclusive, o atleta pode ser relacionado para o próximo duelo do Gigante da Colina, contra o CRB, no sábado (16), às 19h (horário de Brasília), no Estádio Rei Pelé, pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.