Jorge Salgado - Daniel Carvalho / Vasco

Jorge SalgadoDaniel Carvalho / Vasco

Publicado 12/04/2022 09:30

Rio - Após a estreia com tropeço na Série B, o presidente do Vasco, Jorge Salgado, compareceu em São Januário para conversar com o grupo para apaziguar os ânimos na Colina. O mandatário bateu um papo com Nenê, que ficou irritado com a substituição na partida contra o Vila Nova, na Colina. As informações são do portal "globoesporte.com".

Salgado é defensor da continuidade do trabalho de Zé Ricardo, mas enfrenta pressão de alguns membros da diretoria em São Januário. Além do presidente, gerente de futebol, Carlos Brazil, também esteve presente na Colina. Um dos propósitos da visita foi levar o voto de confiança e dar tranquilidade ao trabalho que vem sendo realizado pelo departamento de futebol.

Além disso, a parte física foi alvo de cobrança do dirigente. Alguns jogadores reclamarem de cãibra na primeira partida da Série B e isso repercutiu negativamente. Foi solicitada uma revisão dos protocolos de preparação física e avaliações individuais dos atletas.

Em relação a conversa com Nenê, o presidente falou sobre a irritação demonstrada pelo jogador ao ser substituído por Zé Ricardo. Após o acerto entre as partes, o veterano ainda deve se pronunciar publicamente sobre a situação. A ideia é evitar que a insatisfação com o desempenho na estreia contamine o ambiente interno.