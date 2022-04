Luto - Reprodução

Publicado 12/04/2022 12:30

Rio - O Vasco anunciou na manhã desta segunda-feira (12) a morte do Grande Benemérito Nelson Ribeiro de Souza. O clube decretou luto oficial de três dias e ofereceu, em nome dos vascaínos, condolências à família.

Nelson foi presidente do Conselho de Beneméritos por duas vezes e tem relevantes serviços prestados ao Cruzmaltino. Durante o período de luto oficial, as bandeiras do clube deverão ser hasteadas a meio mastro e todas as equipes em competição devem usar uma tarja preta em sinal de respeito.

O Vasco ainda informou que solicitará à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) que seja observado um minuto de silêncio, em honra a Nelson Ribeiro de Souza, no jogo contra o CRB, que será disputada no próximo sábado (16), às 19h, em Aracaju, pela Série B do Campeonato Brasileiro.