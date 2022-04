Danilo Boza - Divulgação

Publicado 12/04/2022 14:27

Rio - O Vasco está perto de fechar a contratação do zagueiro Danilo Boza, do Juventude. O Cruzmaltino avançou nas conversas nas últimas horas e deve sacramentar o empréstimo até o fim do ano. Os clubes já estão trocando documentos e esperam concluir o negócio nesta terça. As informações são do "UOL".

Inicialmente, a primeira opção do Vasco para a zaga era Vitor Mendes, do Atlético-MG. No entanto, o defensor optou, curiosamente, por defender o Juventude. Com isso, Boza foi o nome escolhido para reforçar a zaga.

Danilo Boza tem 23 anos e coleciona passagens por Santos, Athletico e Figueirense, além de ter atuado pelo time B do Braga-POR.