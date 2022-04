Andrey - Dhavid Normando / Vasco

Publicado 12/04/2022 17:01

Rio - Integrado ao elenco profissional na atual temporada, Andrey, de 17 anos, vem atraindo olhares de cobiça do futebol europeu. De acordo com informações do portal "globoesporte.com", o jovem recebeu proposta do Barcelona e também sondagens de clubes como Milan, da Itália, o Benfica, de Portugal, o Wolverhampton, da Inglaterra, e o Monaco, da França. Apesar disso, o clube carioca preferiu a permanência para que o jovem tenha oportunidades em 2022.

Andrey entrou em campo em apenas três jogos como profissional e a sua utilização depende de Zé Ricardo. Em entrevista recente, o técnico fez elogios ao jogador e lembrou o sucesso dele até mesmo nas categorias de base da seleção brasileira e a necessidade em dar tempo ao atleta.

"Alguns atletas conseguem vencer seus objetivos e obstáculos da sua categoria e acabam tendo necessidade de ultrapassar esses desafios para serem estimulados de alguma forma. O Andrey é um desses atletas. E isso está acontecendo de forma muito natural. Ainda tem 17 anos e já tem convocações para a Seleção Sub-20. Até capitão já foi", disse.

A preocupação do Vasco em relação ao jogador é por conta do contrato. Caso não renove em breve, Andrey poderá sair de graça a partir de março do ano que vem, quando poderá assinar um pré-contrato com qualquer equipe. Por isso, o clube carioca negocia a extensão do vínculo. O Cruzmaltino avalia que a chegada da 777 Partners, iminente compradora da SAF vascaína e que ficará com os ativos do clube, poderá facilitar o acordo.