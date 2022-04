Danilo Boza - Divulgação

Danilo BozaDivulgação

Publicado 12/04/2022 18:04

Vasco acerta a contratação do zagueiro Danilo Boza



Rio - O Vasco anunciou, na tarde desta terça-feira, a contratação do zagueiro Danilo Boza, de 23 anos, que estava no Juventude. Ele chega a São Januário por empréstimo até o fim do ano.

A primeira opção do Vasco para reforçar a defesa era Vitor Mendes, do Atlético-MG, que acabou acertando com o próprio Juventude. Com isso, o Cruzmaltino agiu rápido e conseguiu fechar com o clube gaúcho ao longo desta terça.

Com Boza, o Vasco fecha seu elenco para a disputa da primeira parte da Série B. Agora, o clube terá que aguardar a abertura da próxima janela de transferências, na segunda quinzena de julho.