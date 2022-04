Zé Vitor, Gabriel Dias, Carlos Palácios e Erick Farias terão grande chance no Vasco - Daniel RAMALHO/Vasco

Publicado 13/04/2022 16:02

Sem engrenar na temporada, o Vasco apresentou nesta quarta-feira quatro contratações na esperança de que elevem o nível de atuações do time. Afinal, os atacantes Zé Vitor, Carlos Palacios e Erick Farias, além do lateral-direito Gabriel Dias, chegam para posições carentes e também com objetivo em comum: mostrar seu futebol e se firmarem em um grande do futebol brasileiro.



Mais badalado dos quatro, Palacios chegou ao Brasil como grande aposta vindo do Unión Española, mas não teve a sequência esperada no Internacional. Tanto quem, nesta temporada, praticamente não teve chances e por isso o atacante de 21 anos tem um recomeço no Vasco.



"Eu quero voltar a ser o jogador do Unión Española. Mas não quero ser só promessa, quero dar o melhor de mim. Primeiro, quero ajudar o time, esse é o principal para mim. Vou dar tudo de mim para isso", afirmou Palacios, que já conservou com Zé Ricardo sobre o seu melhor posicionamento.



"Ele perguntou onde eu me sentia melhor, onde eu acreditava que poderia desempenhar melhor meu papel. Depois, fisicamente estou bem, trabalhei a semana toda, venho trabalhando".



Já Gabriel Dias, revelado pelo Palmeiras, já passou por Internacional e Cruzeiro, além de Fortaleza, Ceará e Paraná, e agora terá um grande desafio no Vasco. Em um dos setores mais carentes, o lateral-direito tem boas chances de assumir a titularidade na Série B.



"Feliz de estar aqui vestindo a camisa do Vasco, um clube gigante, dispensa comentários. Acho que a Série B é um campeonato muito difícil, vimos os primeiros jogos das outras equipes. É um jogo muito parelho, de muito mais vontade. Nosso elenco tem que se adaptar ao estilo de jogo que a competição demanda. Único objetivo nosso é o acesso. Vai ser bom para o clube, para nós e para as pessoas que trabalham aqui", avaliou o jogador de 27 anos.



Já Zé Vitor e Erick Farias terão a grande chance na carreira até o momento, após se destacarem nos estaduais. O primeiro foi o vice artilheiro do Catarinense, com nove gols pelo Marcílio Dias, e o segundo se destacou no Gaúcho pelo Ypiranga, com seis gols.



"Todo jogador de futebol sonha em vestir uma camisa como a do Vasco. É um clube gigante, com uma torcida maravilhosa. E aqui temos sempre que buscar a excelência. Eu encaro como a oportunidade da minha vida", afirmou Erick, de 25 anos.

"Também é a oportunidade da minha vida. Só eu e Deus sabemos as dificuldades que passei até chegar onde cheguei. Estou feliz e orgulhoso por estar em um clube de tamanha grandeza, com uma das maiores torcidas do Brasil. Chego com fome de vencer", garantiu Zé Vitor, de 23.