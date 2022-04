Jorge Salgado discursa durante evento em homenagem a Roberto Dinamite - Daniel RAMALHO/Vasco

O tropeço em casa na estreia na Série B colocou mais pressão em cima de Zé Ricardo, mas ele ganhou o apoio do presidente do Vasco, Jorge Salgado. Na cerimônia de entrega do título de benemérito ao ídolo Roberto Dinamite, quarta-feira à noite, o dirigente mostrou confiança e aprovou o trabalho do treinador até o momento.

"Tenho plena confiança no treinador, acho que está desenvolvendo um trabalho bastante satisfatório. Apesar de o Vasco não ter feito uma boa partida, poderia ter saído vitorioso", analisou Salgado.



O maior motivo de críticas a Zé Ricardo por parte dos torcedores foi o desempenho da equipe no 1 a 1 com o Vila Nova em São Januário. Ainda mais pelas quase três semanas de treinos que o Vasco teve para apresentar melhor futebol do que o do Carioca. Entretanto, Salgado tirou a responsabilidade apenas do treinador. A aposta é que a chegada das contratações ajude o time a melhorar em campo.



" O empate foi um resultado doído, infelizmente acontecem muitas coisas que estão fora do controle do treinador. Vai para a conta dele sem motivos, ele está sofrendo. Estive lá esta semana, o astral está recuperado, tudo contornado. Agora é esperar a bola entrar", completou Salgado.