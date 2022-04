Kléber Gladiador em ação pelo Vasco - Divulgação

Publicado 13/04/2022 17:38

Rio - Ex-atacante do Vasco, Kleber Gladiador recordou sua passagem pela Colina, que aconteceu em 2014. Durante um programa de seu podcast, o jogador exaltou a força da torcida vascaína e lamentou a postura de alguns dirigentes do clube.

"Sinceramente, eu fico triste. A torcida do Vasco era gigante. Era absurda. Onde a gente ia jogar, nordeste, e no Rio eu nem preciso falar, né? Tanto é que no jogo que eu fiz o gol que subiu, o Maracanã estava abarrotado de gente. Mas os caras não têm um pingo de respeito com o Vasco. Diretor, presidente, sei lá, a galera não tem respeito com o Vasco, [eles] não tem ideia do quanto o Vasco é grande", lamentou o Gladiador.

Kleber também recordou as dificuldades que elenco enfrentou naquele ano, quando o clube disputava a Série B pela segunda vez em sua história.

"Era maior bagunça o Vasco. Com todo o respeito, mas era muito bagunçado. A gente foi tomar banho uma época e não tinha energia elétrica, cortaram", disse.

Kleber atuou pelo Vasco em 27 partidas e marcou seis gols, um deles contra o Icasa, que garantiu a volta do Cruzmaltino à Série A.