Jorge Salgado, presidente do VascoRafael Ribeiro/Vasco

Publicado 14/04/2022 14:30

Rio - O presidente do Vasco da Gama, Jorge Salgado, se reuniu com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, na última quarta-feira (13), para participar da licitação e voltar a utilizar o Maracanã. Em coletiva de imprensa realizada no CT Moacyr Barbosa, o presidente revelou que, no bate-papo com o governador, afirmou que o Vasco pretende realizar entre 10 a 15 partidas no estádio.



"Estive com o governador do Rio Claudio Castro falando mais uma vez sobre nosso interesse em participar da licitação e voltar ao Maracanã. Conversei com o Rodolfo Landim (presidente do Flamengo) e com o Mario Bittencourt (presidente do Fluminense) algumas vezes sobre isso, eles criam uma certa resistência devido ao número de jogos. Os dois clubes têm mais ou menos 70 jogos para fazer e fica muito apertado para eles cumprirem essa meta", disse o presidente, antes de completar:



"Analisando a situação do Vasco, a gente acha que precisa jogar de 10 a 15 jogos no Maracanã. Levei a proposta para o Claudio Castro de dividirmos os três, com o Flamengo e Fluminense me cedendo, cada um, de cinco a sete jogos. O governador ficou de conversar sobre isso com os clubes", finalizou Jorge Salgado.

Vale lembrar que, tanto Fluminense quanto o Flamengo são contra a ideia de dividir a licitação do Maracanã com o Vasco da Gama, por conta do alto números de partidas que seriam disputadas no estádio, podendo trazer danos ao gramado e a estrutura do Templo do Futebol.