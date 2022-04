Após reclamar ao ser substituído no Vasco, Nenê tem chance de se redimir contra o CRB - Daniel Ramalho / Vasco

Publicado 15/04/2022 17:40

O decepcionante empate em 1 a 1 com o Vila Nova, em São Januário, atrapalhou os planos do Vasco de bom início da Série B, como os jogadores do elenco experientes na competição vinham pregando como chave para o acesso. Nada que abale o planejamento, mas agora o Gigante da Colina terá de compensar na sequência de dois jogos fora de casa, a começar pelo CRB, neste sábado às 19h no Rei Pelé.

Além da equipe alagoana, o Vasco enfrentará a Chapecoense na terceira rodada em Chapecó, sexta-feira. E somente no fim do mês voltará a jogar em São Januário, contra a Ponte Preta. Resultados positivos longe do Rio deixarão o clube em boa posição neste início de Série B e trarão tranquilidade, além de diminuir a pressão da torcida contra Zé Ricardo.



Por outro lado, mais tropeços podem dificultar o Vasco, que já sofreu com o problema em 2021 e não conseguiu se recuperar em São Januário. Agora, o treinador começa a receber contratações para buscar alternativas e melhorar o desempenho em relação à estreia na Série B.



Durante a semana, o presidente do Vasco, Jorge Salgado, mostrou confiança em Zé Ricardo e considerou o trabalho 'satisfatório'. A ideia da diretoria é aguardar a estreia das contratações para ver evolução na equipe, algo que não apareceu após três semanas de treinos. Para este sábado, o treinador já poderá contar com duas novidades: o atacante Erick e o lateral-direito Gabriel Dias.