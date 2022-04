Vasco - Daniel RAMALHO/CRVG

Publicado 16/04/2022 22:17

Após o empate do Vasco com o CRB em 1 a 1, no Rei Pelé, em Maceió, o técnico Zé Ricardo concedeu entrevista coletiva e minimizou o fato de o Cruzmaltino ainda não ter vencido na Série B (dois empates em dois jogos). Para o comandante, as equipes ainda estão se ajustando neste início de competiçãõ.

"Não era o resultado que a gente veio buscar. Depois da estreia sem vitória, a gente queria três pontos aqui. Tivemos boas oportunidades, gostei mais do primeiro tempo, achei a equipe mas consciente. Infelizmente tomamos um gol, menos mal que mantivemos um pouco do equilíbrio e empatamos ainda no primeiro tempo. No segundo tempo a equipe concedeu oportunidades ao CBR. Algumas das oportunidades deles foram falhas técnicas nossas, o CRB cresceu e teve oportunidade de fazer o gol da vitória."

Zé Ricardo também sobre as estreias de Gabriel Dias, que foi titular, e Erick, atacante que entrou no segundo tempo do duelo com o CRB.

"O Gabriel Dias é um pouco mais experiente e conhecedor das competições, o Erick ainda tem muito a acrescentar, tem força do lado do campo e pode jogar centralizado. Muito calor aqui, muito abafado, mas agora é buscar uma vitória contra a Chapecoense para não ficarmos longe de quem tem mais pontos que a gente. Foram muitos empates na rodada, muitas equipes se acertando ainda, com a gente não é diferente, com atletas chegando. Vamos buscar evoluir e ter mais equilíbrio, o que faltou para gente no segundo tempo."

O Vasco volta a campo na próxima sexta-feira, às 21h30, para pegar a Chapecoense, na Arena Condá, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro Série B.