Cícero - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 16/04/2022 17:44

Rio - Conhecido no futebol carioca por ter defendido Botafogo e Fluminense, o volante Cícero revelou que deseja atuar por outro clube do Rio. Em entrevista ao canal "Fanático Vascaíno", o jogador de 37 anos disse que tem o sonho de vestir a camisa do Vasco.

"Sou um cara que me cuido, desde janeiro estou treinando muito forte, até o Boavista me abriu as portas para treinar. Hoje se pintar algo estou apto. Eu joguei em clubes aqui do Rio, tenho carinho enorme, mas sempre tive esse desejo de jogar no Vasco. Não tive oportunidade. Sabemos que não é tão simples. A minha infância, hoje posso falar, foi vascaína. Quem é próximo de mim sabe. Não é forçação, mas Vasco está começando a se reestruturar, e se puder ir será com o maior prazer", disse Cícero.

Sem clube desde que deixou o Botafogo, no fim do ano passado, Cícero garante que uma aposentadoria não faz parte de seus planos.

"Estou me cuidando ainda. Não parei de jogar. As pessoas perguntam, respondo que não parei ainda não. Tirei esse tempo para cuidar da minha forma física, me preparando cada vez melhor, começando o Campeonato Brasileiro, para tentar voltar da melhor forma possível. Tenho uma estrutura em casa, academia, uma graminha aqui na frente. Faço meus trabalhos de manhã e de tarde para manter essa forma física. Se clareia situação, não se pode estar totalmente parado. É estar com o corpo em dia para aguentar em alto nível", afirmou.