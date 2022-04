Zé Ricardo - Daniel RAMALHO/CRVG

Publicado 17/04/2022 12:28

Rio - Após o empate em 1 a 1 com o CRB, na noite do último sábado, o técnico Zé Ricardo se viu ainda mais na corda bamba no comando do Vasco. De acordo com o site "Torcedores.com", o presidente do clube, Jorge Salgado, está pressionado por mudanças e cogita demitir o treinador.

Segundo o portal, a saída de Zé vem sendo analisada nas últimas semanas após os fracassos no Campeonato Carioca e na Copa do Brasil. A diretoria acredita que como a Série B ainda está no início, uma mudança poderia chacoalhar o elenco a tempo de uma recuperação.

Com a possível saída de Zé Ricardo, o Vasco já analisa alguns nomes para o cargo e tem um favorito. Trata-se de Enderson Moreira, que levou o Botafogo ao título da Série B no ano passado, mas acabou deixando o clube por conta das mudanças após a implementação da SAF. Ele está livre no mercado desde fevereiro.

Além de Enderson, Felipe Conceição, Jorginho e Marcelo Chamusca foram oferecidos ao Botafogo. No entanto, nenhum desses outros nomes agradou ao Vasco.