Zé RicardoDaniel RAMALHO/CRVG

Publicado 17/04/2022 14:40

Rio - O empate em 1 a 1 com o CRB, na noite do último sábado, fez o Vasco alcançar uma marca preocupante. Os resultados amargos nas duas primeiras rodadas fizeram o Cruzmaltino chegar a 40 rodadas sem entrar no G4 da Série B.

Desde que voltou a Série B, no ano passado, o Vasco nunca conseguiu entrar no grupo de classificação à Série A. Foram 38 rodadas sem conseguir atingir o G4. Neste ano, o Cruzmaltino ainda não venceu e se encontra na 9ª posição.

Para tentar mudar essa escrita, o Vasco precisa ir em busca de sua primeira vitória. O Cruzmaltino volta a campo na próxima sexta-feira, contra a Chapecoense, na Arena Condá.