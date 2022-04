Zé Ricardo - Rafael Ribeiro / Vasco

Publicado 17/04/2022 18:43

Rio - O técnico Zé Ricardo pode estar vivendo seus últimos momentos no Vasco da Gama. Após o Cruzmaltino cogitar a demissão do treinador , a torcida organizada Força Independente publicou uma nota oficial, solicitando a saída do profissional. Além de Zé Ricardo, o atual diretor de futebol do clube Carlos Brazil também foi alvo das críticas feitas pela torcida organizada.

O presidente do Gigante da Colina, Jorge Salgado, e os atletas do elenco profissional também foram duramente criticados.

Confira a nota oficial da torcida organizada Força Independente:

"O G.R.T.O Força independente do Vasco, vem a público EXIGIR a saída do técnico Zé Ricardo e do diretor de futebol Carlos Brazil.



Zé Ricardo perdeu todos os CLÁSSICOS no Carioca, foi eliminado de forma desastrosa para a Juazeirense na Copa do Brasil. Ficou 20 dias treinando, e na estréia da série B, não apresentou NADA, empatou com o Vila Nova no caldeirão, e agora, empatou com o CRB, de 6 pontos disputados, fez apenas 2.



Não tem uma jogada ensaiada, muito menos saída de bola, insiste em jogadores que não tem as mínimas condições. Vão esperar chegar na metade do campeonato para avaliar e ver que esse treinador é fraco e não tem pulso firme?



Carlos Brazil, esse é seu elenco competitivo, que iria representar com dignidade e respeitar a grandeza do Vasco?



Um elenco pífio, fraco e sem vontade de vencer.



Por fim, Sr Presidente Salgado, o que tem de ‘satisfatório’? Dois anos seguidos na série B, e nenhuma esperança de melhora. Faça o que tenha que fazer, não seja covarde!



#ForaZéRicardo e #ForaCarlosBrazil.



SAF JA!!!!!"