Roberto Dinamite ganhará estátua e se tornou Benemérito do Vasco - Foto: Reprodução/Vasco TV

Publicado 19/04/2022 11:38

Com alguns dias de atraso, o Vasco confirmou a data de inauguração da estátua de Roberto Dinamite em São Januário: dia 28 de abril, às 19h. O evento em homenagem ao ídolo do clube terá capacidade máxima de quatro mil torcedores e a venda dos ingressos começa nesta terça-feira (19).



A ideia inicial era inaugurar no dia 13, aniversário de Dinamite, mas a estátua, encomendada graças à vaquinha com participação dos torcedores, ficou pronta depois. Nada que atrapalhe a festa prevista.



O Vasco anunciou que grandes músicos vascaínos - Paulinho da Viola, Teresa Cristina, Fernanda Abreu, além da Escola de Samba União Cruzmaltina - se apresentarão no dia 28. O ápice da festa acontecerá depois, com a inauguração da estátua e queima de fogos. Também participarão os ex-jogadores Geovani, Sorato, Mauricinho, Dé e Acácio, além de ídolos do Vasco de várias gerações, bem como adversários históricos e que hoje são amigos de Roberto Dinamite.



A estátua ficará atrás do gol da ferradura de São Januário, voltada de frente para a arquibancada.



INGRESSOS

Os torcedores poderão adquirir seus ingressos a partir das 12h desta terça-feira por R$ 20 (inteira) ou R$ 10 (meia). O Vasco só disponibilizará um lote de 4 mil ingressos. Sócios de qualquer categoria pagam meia. Devido ao posicionamento do palco e estrutura do evento, somente a curva da arquibancada de São Januário será liberada ao público.