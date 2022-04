Pressionado pela demissão de Zé Ricardo, Jorge Salgado irá se reunir com aliados no Vasco | Vasco | O Dia

Jorge Salgado ao lado de Roberto Dinamite em homenagem a ídolo do Vasco - Daniel Ramalho / Vasco

Publicado 19/04/2022 10:30

Rio - O presidente Jorge Salgado irá se reunir com aliados do Vasco para abordar a decisão de manter Zé Ricardo no cargo de técnico do clube carioca. O mandatário vem recebendo muita pressão devido ao começo negativo do Cruzmaltino na Série B. As informações são do portal "globoesporte.com".

Salgado tem muita confiança no técnico e deseja mantê-lo no comando do clube carioca. O trabalho do comandante é mal avaliado por boa parte da diretoria do clube carioca. Antes do começo da Série B, o Cruzmaltino foi eliminado de forma precoce na Copa do Brasil pelo Juazeirense, nos pênaltis, e foi semifinalista do Carioca, derrotado pelo Flamengo.

Além da pressão dos dirigentes, Zé Ricardo também vem recebendo muitas críticas dos torcedores do Vasco. O treinador foi hostilizado nos dois jogos da Série B, principalmente na estreia em São Januário contra o Vila Nova. No último domingo, uma das principais organizadas do Vasco emitiu um comunicado pedindo sua saída.



Apesar da pressão, Zé Ricardo deverá ser mantido no cargo para a partida da próxima sexta-feira contra a Chapecoense, pela Série B. No entanto, um novo tropeço pode tornar sua situação no comando do Cruzmaltino insustentável.