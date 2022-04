Zé Ricardo - Rafael Ribeiro / Vasco

Publicado 19/04/2022 18:23

Rio - Zé Ricardo começou a esboçar o time do Vasco que mandará a campo na próxima sexta-feira, contra a Chapecoense, na Arena Condá, pela 3ª rodada da Série B. No treino desta terça, o treinador repetiu a mesma escalação da partida contra o CRB, no último sábado.

O zagueiro Anderson Conceição, que foi substituído contra o time alagoano após se queixar de dores na coxa, não deve ser problema. O defensor foi a campo e participou normalmente da atividade comandada por Zé nesta terça.

Sendo assim, o Vasco deve ir a campo com hiago Rodrigues, Gabriel Dias, Quintero, Anderson Conceição, Edimar, Zé Gabriel, Yuri Lara, Nenê, Pec, Figueiredo e Raniel.