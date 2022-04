Anderson Conceição começa a temporada como titular do Vasco - RAFAEL RIBEIRO/VASCO

Publicado 18/04/2022 17:43

Capitão do Vasco no lugar de Nenê no empate em 1 a 1 com o CRB, Anderson Conceição foi substituído por problemas musculares e virou preocupação para o duelo de sexta-feira contra a Chapecoense, fora de casa pela Série B. Entretanto, existe a chance de ele estar em campo, já que o clube informou que o zagueiro se reapresentou sem dores no treino desta sexta-feira.

Como o jogo contra a Chapecoense é na sexta, Anderson Conceição será reavaliado ao longo da semana e, se não apresentar mais dores, poderá ser aproveitado pelo técnico Zé Ricardo. Titular na zaga, o experiente jogador tornou-se capitão do time após Nenê reclamar de ser substituído e jogar a faixa no chão contra o Vila Nova, na estreia na Série B.



Após dois empates, o Vasco tentará a primeira vitória na Série B de 2022 contra a Chapecoense, que está em terceiro lugar com quatro pontos.