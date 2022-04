Jorge Salgado - Daniel Carvalho / Vasco

Jorge SalgadoDaniel Carvalho / Vasco

Publicado 19/04/2022 17:26

Rio - Com multa de 40 milhões de euros (cerca de R$ 200 milhões), o Vasco tenta manter a casa em ordem após assinar o primeiro contrato profissional do zagueiro Luiz Felipe, do sub-17, na última segunda-feira. O jogador acertou o novo vínculo até março de 2025. A informação é do portal "GE".

Vasco assina contrato com zagueiro até março de 2025 Foto: Matheus Babo/Vasco

"Passa um filme na cabeça de tudo que se passou até esse momento chegar, porém, sei que ainda é só o começo de muitas coisas boas que estão por vir. Quero poder representar bem esse clube dentro de campo e retribuir toda a confiança e oportunidades que me dão desde 2018", disse Luiz Felipe ao portal 'GE'.



"Nessa primeira competição do ano estamos com um início bem promissor. Estamos nos mantendo focados e com os pés no chão para que possamos alcançar nossos objetivos da temporada. Sabemos da responsabilidade que é vestir uma camisa tão importante e pesada quanto a do Vasco. Espero me desenvolver tanto como atleta quanto como pessoa, me capacitando mais e mais", completou.



Além de Luiz Felipe, o Vasco assinou o primeiro contrato profissional do volante Matheus Ferreira, que também é um dos destaques da categoria do Cruz-Maltino, até março de 2025. Ainda neste mês, a equipe carioca disputa a Copa do Brasil e, em setembro, o Campeonato Brasileiro, ambos do sub-17.