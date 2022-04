São Januário completa 95 anos nesta quinta-feira (21) - Divulgação: Instagram/São Januário

Publicado 21/04/2022 12:55

Rio - O Estádio Vasco da Gama, chamado de São Januário, completa 95 anos nesta quinta-feira (21). Construído pela torcida vascaína e inaugurado em 1927, o local sediou eventos importantes da história do Brasil. Nas redes sociais, o clube celebra com postagens.

A construção do lugar chamado de casa foi vislumbrada pelos torcedores por meio dos ideias da diretoria cruzmaltina após o time não ser incluído no meio dos chamados clubes da elite - América, Bangu, Botafogo, Flamengo e Fluminense. Em símbolo ao seu espírito de combate às ideologias aristocráticas, aquelas que o poder era regido apenas pelos nobres e que buscam privilégios para apenas uma classe da sociedade, o clube iniciou o movimento e lançou uma campanha para a arrecadação de verba a fim de um objetivo que ainda estava no papel.

O movimento fez com que apenas torcedores arrecadassem 685 contos e 895 mil réis para a compra do terreno em São Cristóvão, na zona portuária do Rio. Dessa forma, o erguer do simbólico lar durou dez meses e foi inaugurado no dia 21 de abril de 1927.

Confira publicações no Twitter em comemoração ao aniversário do estádio: