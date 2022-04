Zé Ricardo, técnico do Vasco - Daniel RAMALHO/CRVG

Publicado 22/04/2022 15:59

Rio - Após membros de uma torcida organizada cobrarem membros da comissão técnica e jogadores do Vasco no Galeão, no embarque do time para Chapecó, na última quinta-feira (21), o clube, através de suas redes sociais, emitiu nota oficial sobre o caso.

Na ocasião, Zé Ricardo parou para conversar com alguns torcedores presentes e ouviu fortes cobranças a respeito de seu trabalho com o Gigante da Colina neste início de temporada. Outro alvo de críticas foi Carlos Brazil, diretor de futebol do clube, que teve sua saída exigida pela principal torcida do Vasco ao longo da semana.

Confira a nota oficial do Vasco na tarde desta sexta-feira:

"O Club de Regatas Vasco da Gama lamenta o ocorrido no aeroporto Galeão, na última quinta-feira (21/04), durante o embarque de sua delegação para Chapecó. Compreende-se o desejo do torcedor em ver uma equipe vencedora e cada vez mais forte, o que sempre foi nossa marca ao longo de nossa bela história. Porém, não iremos compactuar com intimidações e posturas agressivas contra pessoas que estão no exercício de seu ofício.



Reiteramos nosso compromisso em seguir ao lado do nosso torcedor, como sempre foi, resgatando a grandeza do Vasco. De maneira ordenada e respeitosa com a instituição e as pessoas."