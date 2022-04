Apresentador André Rizek - Foto: Reprodução/Seleção SporTV

Apresentador André RizekFoto: Reprodução/Seleção SporTV

Publicado 22/04/2022 20:19

Rio - Cenas lamentáveis vem se tornando cada vez mais frequentes no mundo do futebol. Após episódios recentes envolvendo clubes como Flamengo e Fluminense, desta vez foi o Vasco que passou por uma situação parecida. Torcedores vascaínos apareceram no Aeroporto Galeão para cobrar o treinador Zé Ricardo e o apresentador André Rizek repudiou o protesto.



Durante o programa "Seleção SporTV", Rizek criticou o episódio e afirmou que uma tragédia está perto de acontecer.



- Me dói falar isso, mas a gente está muito próximo de ter uma tragédia. E tudo por causa de futebol... ainda não é crime jogar mal, e as pessoas estão reagindo assim em relação a isso. É muito assustador - disse Rizek.



O apresentador ressaltou que não houve agressão física, mas afirmou que o protesto não deixa de ser uma intimidação.



- Não houve violência física, mas fica clara a intimidação. É uma cena dura e todos os clubes passam por isso com as Organizadas. O Vasco existe por conta dos torcedores, e eles têm o direito de achar o que quiserem sobre o trabalho do técnico, dos jogadores. Mas, não podem ir fazer isso - acrescentou Rizek.



Após o ocorrido, o perfil oficial do Vasco publicou uma nota lamentando o ocorrido.



- Reiteramos nosso compromisso em seguir ao lado do nosso torcedor, como sempre foi, resgatando a grandeza do Vasco. De maneira ordenada e organizada com a instituição e as pessoas - publicou o clube.