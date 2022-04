Chapecoense x Vasco - Arena Condá - 3ª rodada da Série B - Foto: Daniel Ramalho/CRVG

Chapecoense x Vasco - Arena Condá - 3ª rodada da Série BFoto: Daniel Ramalho/CRVG

Publicado 22/04/2022 23:34

Rio - Em uma partida que ficou marcada com o campo encharcado da Arena Condá e também com o pico de luz dos refletores, o Vasco e a Chapecoense protagonizaram um empate sem gols na noite desta sexta-feira (22), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.



Sob forte pressão da torcida do Vasco, o técnico Zé Ricardo entrou na partida com apenas uma mudança. A entrada de Erick na vaga de Gabriel Pec. No entanto, a escolha pelo atacante para iniciar a partida não surtiu tanto efeito para o Cruz-Maltino. Pelo contrário, foi deste setor esquerdo, com o auxílio de Edimar, que a Chapecoense criou diversas jogadas com o inspirado equatoriano Carlos Orejuela.



Além da pressão fora das quatro linhas, a partida já sofreu com a forte chuva antes de ser iniciada. Com o gramado encharcado da Arena Condá, o jogo ficou muito mais difícil do que o esperado para ambas as equipes. Por outro lado, a Chapecoense lidou bem com a situação e, se não fosse o bom desempenho do goleiro Thiago Rodrigues, teria aberto o placar no primeiro tempo.



A primeira grande oportunidade da partida foi com a Chapecoense, aos 18 minutos, quando o atacante Carlos Orejuela avançou por dentro pela direita e deixou a defesa do Vasco para trás. Na ocasião, o jogador finalizou no canto esquerdo de Thiago Rodrigues, mas o goleiro se adiantou e agarrou para afastar o perigo.

Mais tarde, aos 42 minutos, o Vasco sofreu mais uma grande pressão e viu o atacante Perotti ameaçar o gol de Thiago Rodrigues com uma bola rasteira na trave. Na sequência, Raniel afastou o perigo para o Cruz-Maltino, que teve muita dificuldade para atuar na Arena Condá.



No retorno ao segundo tempo, Raniel apareceu novamente, mas para tentar abrir o placar. Na ocasião, no primeiro minuto da etapa final, o atacante arriscou de fora da área, mas a bola saiu pela linha de fundo. Aos 9, o Vasco repetiu o mesmo lance, mas dessa vez com o lateral-esquerdo Edimar, que jogou a bola longe do gol.

Com o campo encharcado, devido à forte chuva, o Vasco optou por arriscar a maioria de suas jogadas com finalizações de média distância. No entanto, a falta de qualidade nos chutes não ameaçou a área da Chapecoense. O Cruz-Maltino, ainda com as substituições, teve um pouco mais de posse de bola, mas não conseguiu concluir as suas oportunidades.



Na metade do segundo tempo, as equipes diminuíram o ritmo e a bola longa serviu ainda mais de referência para um confronto que não conseguiu ver a bola rolar no gramado. Após a entrada de Gabriel Pec, o Vasco passou a ter um pouco mais de velocidade no lado esquerdo, mas não foi o suficiente para ameaçar a defesa da Chapecoense. Por outro lado, aos 29 minutos, o atacante avançou pela meia-lua, finalizou forte, mas a bola saiu pela linha de fundo.

Com apenas 3 pontos em três partidas na tabela do Campeonato Brasileiro da Série B, o Vasco passou em branco mais uma vez. Em um empate sem gols, o Cruz-Maltino permaneceu na 10ª colocação do Brasileirão. Além disso, se juntar com as últimas rodadas da temporada de 2021, o time de Zé Ricardo não vence há 11 partidas neste campeonato.