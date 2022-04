Partida entre Vasco x Vila Nova na abertura do Campeonato Brasileiro da Série B de 2022 no Estádio de São Januário em 08 de abril de 2022. Foto: Daniel RAMALHO/VASCO - Daniel RAMALHO/VASCO

Partida entre Vasco x Vila Nova na abertura do Campeonato Brasileiro da Série B de 2022 no Estádio de São Januário em 08 de abril de 2022. Foto: Daniel RAMALHO/VASCO Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 24/04/2022 13:33

Rio - A crise no Vasco aumenta a cada rodada da Série B. Após o empate em 0 a 0 com a Chapecoense, na última sexta-feira, o time carioca continua sem vencer e alcançou seu pior início de campanha na história da Série B, com apenas três pontos.

Nas outras quatro oportunidades em que disputou a Série B (2009, 2014, 2016 e 2021), o Vasco atingiu pelo menos quatro pontos. Em 2009 e 2016, anos em que conquistou o título, o aproveitamento foi de 100%.

Os números podem ser ainda mais incômodos se somarmos ao ano passado. Ao todo, o Vasco já atingiu a marca de 11 jogos sem vencer na Série B. O último triunfo foi no dia 16 de outubro, contra o Coritiba, por 2 a 1.

O Vasco volta a campo na próxima quarta-feira, às 21h30, contra a Ponte Preta, em São Januário.