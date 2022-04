Jogador do Vasco volta a ter incômodo na coxa e terá que treinar separado | Vasco | O Dia

Vitinho, meia do Vasco - Divulgação

Vitinho, meia do VascoDivulgação

Publicado 24/04/2022 16:43

Rio - O Vasco teve uma notícia ruim ao se reapresentar na manhã deste domingo, no CT Moacyr Barbosa. O meia Vitinho, que não viajou para enfrentar a Chapecoense, voltou a sentir um incômodo na coxa direita e acabou ficando fora do treino.

O problema sentido por Vitinho não é novidade. O incômodo no local começou três meses atrás, durante a pré-temporada do Vasco, e deixou o meia de fora de praticamente todo Campeonato Carioca. Ele foi submetido a um exame de imagem, que não apontou lesão.

A comissão técnica trata o caso com cautela. Nos próximos dias, Vitinho deve treinar separado do restante da equipe, com atividades no campo e na academia.

Ainda sem vencer na Série B, o Vasco volta a campo na próxima quarta-feira, às 21h30, contra a Ponte Preta, em São Januário.