São Januário completou 95 anos do dia 21 de abrilDivulgação: Instagram/São Januário

Publicado 25/04/2022 10:18

Sem vencer na Série B há 11 partidas, contando a campanha de 2021, o Vasco busca se recuperar do início ruim, o pior do clube na competição. Com três empates seguidos, o time de Zé Ricardo terá nas próximas sete rodadas cinco jogos em São Januário, a começar pela Ponte Preta, nesta quarta-feira às 21h30, para afastar a crise.

Invicto em sue estádio nesta temporada, o Vasco já não conta com a paciência de sua torcida, que vem criticando muito a diretoria e o técnico Zé Ricardo. Após empatar com o Vila Nova na estreia, para decepção dos vascaínos, o time jogou duas partidas seguidas fora e também não venceu.



Por isso, um bom resultado contra a Ponte é encarado como uma chance de trazer tranquilidade para a sequência que pode representar uma arrancada na Série B ou, caso contrário, ainda mais pressão, transformando o caldeirão de São Januário contra o próprio time.



Depois da Ponte, o Vasco jogará fora contra a Tombense. Na sequência, recebe CSA e Bahia, viaja para pegar o Guarani, e pegará Brusque e Grêmio em São Januário.