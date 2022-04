Jorge Salgado, presidente do Vasco - Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 25/04/2022 21:19

Rio - O Vasco anunciou na tarde desta segunda-feira a renovação do contrato do meia Laranjeira. O jogador revelado pelo Cruz-Maltino renovou até 31 de dezembro de 2023.

Vasco renova com meia Laranjeira até o fim de 2023 Foto: Rafael Ribeiro/Vasco

O meio-campista atuou somente em cinco partidas com a camisa do Gigante, somando apenas 32 minutos em campo. Na Série B do Campeonato Brasileiro, o jovem de 22 anos sequer foi relacionado pelo técnico Zé Ricardo.



Na próxima rodada, o Vasco enfrentará a Ponte Preta às 21h30, em São Januário, pela quarta rodada da Segunda Divisão do Brasileirão. A equipe do técnico Zé Ricardo está pressionada por seguir sem vencer no Brasileirão e, atualmente, ocupa a 15ª posição na tabela.