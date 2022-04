Após quase um mês, meia é liberado e deve estrear pelo Vasco contra a Ponte Preta | Vasco | O Dia

Carlos Palacios - Daniel Ramalho/C.R. Vasco da Gama

Carlos PalaciosDaniel Ramalho/C.R. Vasco da Gama

Publicado 26/04/2022 09:44

Rio - O Vasco deve ter uma novidade na partida contra a Ponte Preta, na próxima quarta-feira, às 21h30. Após quase um mês de treinos, o meia Carlos Palacios, principal reforço para a temporada, será relacionado e pode fazer sua estreia.

Palacios foi contratado junto ao Internacional, mas precisou passar por um processo de recondicionamento físico, já que atuou em apenas um jogo ao longo de 2021. A tendência é que ele comece no banco e entre no segundo tempo.



Internamente, o Vasco aposta que Palacios conseguirá uma vaga no time titular em breve. O chileno foi a contratação mais cara da temporada, com um investimento de aproximadamente US$ 1,5 milhão (cerca de R$ 8 milhões), feito com a ajuda da 777 Partners.

Palacios teve 70% de seus direitos adquiridos pelo Vasco e assinou contrato até abril de 2025.