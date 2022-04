Vasco teve contato com 41 investidores antes de fechar com 777 Partners - Foto: Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 26/04/2022 15:51

Rio - Gigante do futebol brasileiro, o Vasco foi procurado por muitos potenciais investidores interessados na compra da Sociedade Anônima de Futebol (SAF) do clube. Mais especificamente: 60. De acordo com o balanço financeiro divulgado pelo Cruz-Maltino, 42 investidores de 17 países foram aprovados e contactados. Desses, 20 mantiveram contato ativo. Após as conversas, o grupo 777 Partners foi selecionado "pelas características da proposta", informa o documento.

A venda da SAF segue caminhando no Vasco. Na última semana, o clube convocou a Assembleia Geral Extraordinária (AGE) para a constituição da Sociedade Anônima do Futebol no estatuto do clube. A votação será no dia 30 de abril, das 10 horas às 22 horas, na sede do Calabouço e também de modo eletrônico.

Caso aprovada a constituição da SAF, o próximo passo é a confirmação da proposta vinculante da 777 Partners. A empresa estadunidense tem encaminhado o acordo para comprar 70% do futebol vascaíno e já atua em parceria com o clube.



A ordem das reuniões será a mesma: primeiro o Conselho Deliberativo vota, depois todos os sócios em nova AGE. O passo do dia 30, portanto, é o segundo de quatro possíveis para a mudança estrutural do futebol do Vasco.



A empresa, que já assinou um memorando de entendimento para a SAF, pretende investir pesado no futebol cruz-maltino. Johannes Spors e Sebastian Arenz, diretor de futebol e head scout do Genoa (ITA), conheceram a rotina dos atletas e o centro de treinamento Moacyr Barbosa.