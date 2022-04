Anderson Conceição foi um dos jogadores na reunião com os torcedores do Vasco - Daniel RAMALHO/Vasco

Publicado 26/04/2022 16:03 | Atualizado 26/04/2022 16:04

Na véspera do confronto contra a Ponte Preta, alguns jogadores do Vasco, o técnico Zé Ricardo e dirigentes participaram de uma reunião com membros de uma torcida organizada no Centro de Treinamentos Moacyr Barbosa. Além de cobrança por melhores resultados, eles prometeram apoio ao grupo, que busca a primeira vitória na Série B nesta quarta-feira, às 21h30 em São Januário.



"Teve uma reunião bastante positiva, (os torcedores) vieram nos cobrar e também nos apoiar. Estão fechados conosco. O torcedor sabe que vivemos outro momento, outra fase. Tem que andar todo mundo no mesmo trilho", afirmou Conceição.



Além do zagueiro, Nenê também representou os jogadores na conversa de cerca de uma hora. A reunião aconteceu após aprovação da diretoria, que participou com o gerente de futebol, Carlos Brazil, o vice do clube, Carlos Osório, o membro do comitê executivo do futebol Marcel Kaskus, e o coordenador, Eduardo Húngaro.



A cobrança aconteceu menos de uma semana após o técnico Zé Ricardo ser interpelado por torcedores no aeroporto, antes do embarque para Chapecó. O grupo também se reuniu com o presidente, Jorge Salgado na semana passada.



Com o pior início na Série B, com três empates em três rodadas, o Vasco precisa vencer a Ponte Preta para se recuperar na competição e estancar a crise.



"Aqui no Vasco tem o peso do passado, segundo ano do Vasco na Série B. O que tento passar para meus companheiros é que a Série B é feita de fase. Tem equipe que vai começar deslanchando, outras ganhando confiança aos poucos, é o que vai acontecer com a gente", disse Conceição, que mostrou apoio ao pressionado técnico Zé Ricardo.



"Estamos fechados com nosso treinador, acreditamos no trabalho. O time vem evoluindo, o maior objetivo é conseguir a primeira vitória e tirar todo esse início negativo pra gente dar um start (começo) na Série B".