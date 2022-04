Jorge Salgado - Daniel Carvalho / Vasco

Publicado 27/04/2022 10:30

Rio - O Vasco está perto de receber uma dinheiro extra por conta do atacante Talles Magno. De acordo com informações do portal "NewsColina", o CEO do clube carioca, Luiz Mello, afirmou que o clube carioca está próximo de receber 1 milhão de dólares (cerca de R$ 5 milhões) por conta de metas cumpridas por Talles Magno.

O jogador, de 19 anos, cumpriu uma das metas estabelecidas no contrato com o New York City. Ele participou de 10 partidas, atuando pelo menos 45 minutos pela equipe norte-americana. Ele deixou o Vasco no meio do ano passado.

Na negociação envolvendo o jovem com o clube norte-americano, o Vasco finalizou o acordo que poderá render ao clube carioca cerca de 12 milhões de dólares (algo em torno de de R$ 63 milhões).