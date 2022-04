Riquelme - Rafael Ribeiro / Vasco

27/04/2022

Rio - O Vasco da Gama terá uma importante mudança para o duelo contra a Ponte Preta, nesta quarta-feira (27). Contestado pela torcida, o lateral-esquerdo Edimar acabou perdendo a sua vaga na equipe titular e será substituido pelo jovem Riquelme, de apenas 19 anos. A informação é do jornalista Lucas Pedrosa, do SBT.

A chance dada ao jovem lateral é um pedido antigo da torcida do Cruzmaltino. O cria da base do clube entrou em campo em cinco partidas do Campeonato Carioca deste ano, e agradou os torcedores. No ano passado, Riquelme atuou em 20 partidas da Série B do Campeonato Brasileiro, e chegou a dar uma assistência para Morato, na vitória por 2 a 0 sobre o Goiás.

Ainda segundo Lucas Pedrosa, Gabriel Dias seguirá sendo o titular na lateral direita do clube, sendo Weverton o seu reserva. Léo Matos não foi relacionado para o confronto por estar com um quadro de gastroenterite.

Como dito anteriormente, Vasco da Gama e Ponte Preta se enfrentarão nesta quarta-feira (27), às 21h30 (horário de Brasília), em São Janúario. O confronto será válido pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Atualmente o Cruzmaltino é o 15º colocado, com três pontos. Já a Macaca está na 12ª posição, com quatro pontos.