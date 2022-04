Jorge Salgado, presidente do Vasco - Rafael Ribeiro/Vasco

O Vasco convive com a expectativa das próximas reuniões que almejam a aprovação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) com a venda do futebol para a 777 Partners. No entanto, a oposição do clube acionou a Justiça para tentar deslegitimar a gestão de Jorge Salgado e suspender os efeitos da Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no próximo sábado, dia 30. A informação foi inicialmente divulgada pelo GE.



No documento, a oposição do clube carioca alega que a eleição de 2020, que elegeu o presidente Jorge Salgado, está sub judice. Dessa forma, eles argumentam que "decisões que tragam consequências irreversíveis ao clube" não podem ser tomadas diante deste cenário.



Os autores da ação são os sócios Weverton Brito Lima e Walter Brito Lima, que pertencem ao grupo Identidade Vasco. Com isso, o processo foi distribuído na última terça-feira à 3ª Vara Cível da Comarca da Capital.



Vale destacar que, no próximo sábado, os sócios estatutários irão votar as mudanças no estatuto. Entre elas, está a possibilidade de permitir a inclusão da constituição da SAF, que já foi aprovada pelo Conselho Deliberativo. Esse será o segundo dos quatro ritos para que 70% do futebol cruz-maltino passe para as mãos da empresa norte-americana.



Caso as mudanças sejam aprovadas, serão mais duas reuniões, uma do Conselho Deliberativo e outra novamente da Assembleia Geral para discutir sobre a constituição da SAF no clube e a proposta oficial da 777 Partners por 70% da SAF do Gigante da Colina.

Apesar de toda burocracia, a 777 Partners já iniciou as visitas técnicas e enviou dois representantes da área de futebol ao clube no início do mês. A empresa, que já assinou um memorando de entendimento para a SAF, pretende investir pesado no futebol cruz-maltino. Johannes Spors e Sebastian Arenz, diretor de futebol e head scout do Genoa (ITA), conheceram a rotina dos atletas e o centro de treinamento Moacyr Barbosa.



Além disso, também no início do mês, ambos puderam acompanhar os processos do futebol vascaíno e participar de algumas reuniões com as áreas que compõem além do próprio Departamento de Futebol, como o DESP (Departamento de Saúde e Performance) e o CSI (Centro de Scout e Informação).